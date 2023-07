Caos Serie B, spettro rinvio: Consiglio Figc 24 luglio, ipotesi anticipo udienza Tar

Serie B e C nel caos in un'estate più turbolenta e tormentata che mai per il calcio italiano. Tra esclusioni, ricorsi, ripescaggi e potenziali riammissioni, è in corso un ginepraio giudiziario, che si dipana tra aule di organismi e tribunali sportivi ed ordinari, per stabilire il lotto delle squadre partecipanti ai prossimi tornei cadetti e di Lega Pro. Brescia, Reggina, Perugia, Lecco ed anche Spal si sfidano per rivendicare il diritto ad un posto nel prossimo campionato di Serie B 2023-2024. Come si legge su Bresciaingol.com, intanto, si è innescata una vera e propria corsa contro il tempo per scongiurare l'ipotesi di rinvio a settembre della partenza dei campionati, inizialmente prevista in agosto. Il Consiglio federale per discutere riammissioni ed eventuali ripescaggi dei club coinvolti, originariamente programmato il 28 luglio, sarà anticipato a luned' 24 del mese corrente. Anche il Tar pare disposto ad anticipare di una settimana l'udienza relativa ai ricorsi di Reggina e Lecco avversi alle rispettive esclusioni dal torneo cadetto, si lavora per riunirsi tra mercoledì e giovedì prossimo (26 o 27 luglio) anziché il 2 agosto. Il 20 luglio, in data odierna, la Corte d’Appello di Reggio Calabria dovrà esprimersi in merito all'omologa del piano di ristrutturazione del debito presentato dalla Reggina, contro la quale hanno fatto ricorso INPS e Agenzia delle Entrate dopo la sentenza in primo grado del tribunale calabrese. In un clima di assoluta incertezza, i calciatori reggini ed il tecnico Inzaghi, alla presenza del ds Taibi, si sono ritrovati a Sant'Agata per raduno, visite mediche e inizio del ritiro estivo, in attesa di conoscere destino ed eventuale campionato di pertinenza della compagine amaranto in vista della prossima stagione.