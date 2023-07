Calciomercato Serie B: Palermo, double dalla Reggina? Corrado-Lazio, Catanzaro…

L'edizione odierna del Corriere dello Sport traccia una panoramica sulle dinamiche del calciomercato estivo in Serie B. Il neo promosso Catanzaro guarda ai gioielli dell'Italia Under 19, fresca Campione d'Europa di categoria. Ai giallorossi piacciono D'Andrea del Sassuolo ed Ambrosino del Napoli, con il ds Magalini alle prse con le cessioni di Riccardo Gatti, Nana Welbeck e Francesco Bombagi ed alla ricerca di tre profili over esperti per la categoria. Il caos in casa Reggina, con l'ingarbugliato iter in corso di svolgimento tra giustizia sportiva ed ordinaria, complica terribilmente qualsivoglia trattativa gettando incognite di difficile risoluzione sul futuro degli attuali tesserati. Palermo molto forte su Di Chiara e Rivas, ma bisognerà attendere sentenze, gradi di giudizio ed eventuale svincolo d'ufficio per definire ed ultimare le operazioni. Canotto piace al Catanzaro ma non solo in Serie B. La Reggiana ufficializza l'ingaggio di Manolo Portanova con annesso vesapaio di polemiche e proteste in ragione delle noe vicende giudiziarie extra campo che hanno investito il calciatore. Ternana che cede Palumbo al Modena e valuta le uscite del bomber Donnarumma e dell'attaccante Pettinari, idem Bruno Martella. Da valutare il futuro di Diakite e Corrado che piace molto alla Lazio. Sampdoria che chiude e ufficializza Barreca dal Cagliari e Feralpisalò che lavora per Pellegrini del Sassuolo...