Calciomercato Serie B, Gazzetta dello Sport: “Palermo, Diakité! Caso non vuole la B”

Risalto al colpo Diakité in casa Palermo, con il jolly difensivo che approda alla corte di Corini dopo il rifiuto di scendere in campo con le fere nel match contro il Cittadella. Palermo che toglie dal mercato Edoardo Soleri dopo la doppietta al Modena, con i canarini che lo attendevano a braccia aperte ma dovranno virare su altri obiettivi nell'auspicio di riavere intanto Cittadini dal Monza, via Atalanta. Boa scuola Roma che resta in Sicilia con un aumento dell'ingaggio nella stagione in corso, la Ternana cerca di colmare il vuoto lasciato da Diakité vagliando altri profili intyeressnati come Bonfanti dall'Atalanta, Corazza dal Bologna o Pellegrino dal Milan. La rosea si sofferma sul futuro di Giuseppe Caso, Cremonese in pressing sul Frosinone a cui piace Okereke, ma il trequartista che piace anche al Palermo non vuole scendere in Serie B. Grigiorossi anche su Jenry del Verona, Como che accoglie il centrocampista Braunoder dall'Austria Vienna. Spezia che puà lasciare partire Moro in direzione Catanzaro per accogliere Donnarumma proprio dal club calabrese, Bari che punta su Guiebre come laterale mancino e tratta con il Modena per il prestito con diritto di riscatto. Sudtirol a accia di un rinforzo per la difesa che pensa al ritorno di ierardi dal Vicenza.