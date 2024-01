Calciomercato Palermo, Corriere dello Sport: “Diakité ok, occhio a Venuti. Soleri…”

L'edizione odierna del Corriere dello Sport si concentra sul calciomercato in casa Palermo FC, ponendo l'accento su quello che ormai può definirsi il secondo colpo in entrata della sessione di gennaio per il club di viale del Fante: Salim Diakité è prossimo a diventare ufficialmente un nuovo calciatore rosanero. Il noto quotidiano sportivo nazionale fa cenno ai termini dell'affare ormai concluso tra Palermo e Ternana, il ragazzo approda alla corte di Corini a titolo definitivo per una cifra vicina ai due milioni di euro tra parte fissa ed una serie di bonus e firmerà un contratto con scadenza giugno 2028. Pedina preziosissima per la retroguardia di Corini che ha mostrato di soffrire molto specie sul gioco aereo nelle palle inattive, il classe 2000 franco-maliano può giocare sia da terzino destro sia da centrale difensivo ed ha già segnato tre reti con la maglia delle fere in questa prima parte di stagione. A Palermo ritroverà Mamadou Coulibaly con cui ha già giocato insieme proprio con la maglia della Ternana. Il suo status di under rappresenta un altro valore aggiunto, con la partenza di Mateju in direzione Spezia si libera uno slot nella lista over che potrebbe preludere ad un altro innesto nel reparto arretrato. Lucioni starà ai box per un tempo ancora imprecisato, Lorenzo Venuti potrebbe rappresentare il profilo ideale sul versante destro se Diakité venisse impiegato prevalentemente da centrale. In avanti Valente potrebbe restare fino alla scadenza naturale del suo contratto il prossimo giugno, Soleri non si muoverà da Palermo e sarà titolare a Catanzaro complice la squalifica di Brunori.