Catanzaro-Palermo, al via la vendita dei biglietti: le info per il settore ospiti

Tutte le informazioni utili per acquistare un biglietto per l'anticipo della ventiduesima giornata di Serie B tra Catanzaro e Palermo.

La società US Catanzaro 1929 comunica le modalità di vendita dei tagliandi d’ingresso per l’incontro US CATANZARO – PALERMO, in programma alle ore 20:30, di venerdì 26/01/2024, allo stadio “Ceravolo” di Catanzaro e valido quale 22^giornata della Serie BKT 23/24.