Calciomercato Palermo, Gds: “Jolly Diakité per Corini, Soleri stoppa Henry. Caso…”

L'edizione odierna del Giornale di Sicilia si sofferma sull'importante operazione in entrata definita dal Palermo nella giornata di ieri. Urgeva un rinforzo in difesa e il club di viale del Fante ha centrato l'obiettivo: dalla Ternana arriva il classe 2000 Diakité in grado di giocare sia da laterale basso di destra sia da centrale nel pacchetto arretrato. Il noto quotidiano cartaceo fa notare come il ragazzo abbia esordito proprio a Palermo tra i professionisti con la maglia del Teramo e non abbia potuto svolgere ieri l'ultimo allenamento agli ordini di Breda, in quanto contestato dai tifosi umbri al suo ingresso sul terreno di gioco. Quasi due milioni, bonus compresi, alla Ternana e contratto fino a giugno 2028 per il ragazzo. Mateju saluta il club di viale del Fante dopo cinquantuno presenze in cui ha alternato prestazioni apprezzabili ad altre decisamente negative, fedelissimo del tecnico Corini che si trasferisce allo Spezia e proverà ad evitare la retrocessione in Lega Pro alla corte di Luca D'Angelo. L'addio dell'ex Venezia libera un posto nella lista over che il Palermo potrà utilizzare in questi ultimi giorni per mettere a segno un ulteriore innesto prima della chiusura della sessione. Valente preferisce restare in B e magari giungere alla naturale scadenza del suo contratto in assenza di soddisfacenti opzioni alternative, se dovesse lasciare la compagine di Corini la dirigenza rosanero potrebbe fare un tentativo per cercare di arrivare a Giuseppe Caso del Frosinone. Soleri resta certamente a Palermo e questo chiude all'eventuale approdo in rosa di Henry dal Verona.