Calciomercato Palermo, La Repubblica: “Soleri congela Henry, Mateju libera slot…”

L'edizione odierna de "La Repubblica-Palermo" fa il punto sul calciomercato invernale del club rosanero. La permanenza di Edoardo Soleri alla corte di Corini, con la boa scuola Roma sempre più idolatrato dalla tifoseria rosa dopo la doppietta decisiva al Modena, congela la trattativa in corso con l'Hellas Verona per l'attaccante Thomas Henry. Il binomio manageriale composto dal ds Leandro Rinaudo e dal consulente dell'area tecnica del CFG, Riccardo Bigon, ha praticamente definito ieri un'altra operazione di livello in entrata estremamente funzionale alle esigenze di Corini nell'immediato. Salim Diakité, jolly difensivo classe 2000, è virtualmente un nuovo calciatore del Palermo FC. Prezioso tassello in ragione di forza fisica e versatilità, impiegabile sia da laterale basso di destra sia da centrale in seno al roster difensivo. L'approdo a titolo definitivo di Ales Mateju allo Spezia libera un prezioso slot nella lista over, per cui è più che presumibile che il calciomercato del Palermo non finisca qui.