Calciomercato Palermo, GdS: “Di Francesco si scalda. Suggestione Crisetig per Corini”

Ormai una mera questione di ore l'ufficialità del trasferimento dal Lecce al Palermo di Federico Di Francesco, con il "figlio d'arte" pronto ad offrirsi per la causa rosanero. Tuttavia, quello dell'ex Sassuolo non sarà l'ultimo acquisto di questa sessione di calciomercato. Infatti, come riportato dal GdS, tra i nomi caldi per il centrocampo è tornato di moda quello di Lorenzo Crisetig, attualmente di proprietà della Reggina ma con il club calabrese ormai lontano dall'iscrizione in Serie B e dunque con il conseguente "liberi tutti" che consentirebbe di prelevare il calciatore a parametro zero.