Palermo, Gazzetta: “Risposta di Corini alle critiche. Vittoria e fuochi d’artificio”

La vittoria per 3-1 del Palermo sul campo della Reggiana sembrerebbe aver scacciato per il momento i "fantasmi" della prima giornata di Bari in cui la formazione rosanero era finita nell'occhio del ciclone per via della prestazione e per il risultato ottenuto nonostante la doppia superiorità numerica. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport si concentra proprio su questa personale rivincita di Eugenio Corini, oggetto di critiche da parte della piazza siciliana sin dalla passata stagione.

Nonostante il Palermo sia stato costruito per "schiacciare" il campionato cadetto, la qualità di gioco espressa dalla compagine rosanero non sembrava rispecchiare appieno le importanti ambizioni della società targata City Football Group. Malgrado la sofferenza in campo quando l'avversario ha il pallino del gioco, i rosa hanno avuto il merito di gestire questi momenti di difficoltà e di uscirne vincitori grazie anche alla rete che ha riportato avanti le "aquile" a firma di Jacopo Segre, con il centrocampista ex Torino tra i migliori in campo ricordando anche l'espulsione da lui provocata ai danni di Marcandalli al tramonto del primo tempo. I fuochi d'artificio per il Palermo sono arrivati dunque con la Reggiana ormai esausta, con le energie consumatesi per provare a riacciuffare invano il pari e con il sigillo che ha chiuso la partita dei ben più freschi Edoardo Soleri e Nicola Valente.