Palermo, GdS: “Un tris per la prima festa. I rosanero ritrovano il sorriso”

Il Palermo è uscito vittorioso da Reggio Emilia, espugnando il "Mapei Stadium" per 1-3 battendo con non poca fatica la Reggiana di Alessandro Nesta che ha disputato oltre metà gara in inferiorità numerica. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia si sofferma sulla prima vittoria ufficiale stagionale della formazione di Eugenio Corini in Serie B.

La piazza rosanero aveva ancora ben impressa la partita di Bari in cui i rosa non erano riusciti a portare a casa l'intera posta in palio con la doppia superiorità numerica, per cui la gara di Reggio Emilia era fondamentale per risollevare il morale. "Punti pesanti perché allontanano l’amarezza per quanto era accaduto al debutto a Bari, che hanno fatto felici il migliaio di fans rosa in curva al Mapei Stadium ma che non diradano le nubi sul capo di Corini in merito alla qualità del calcio espresso dalla squadra rosanero", sottolinea il quotidiano che evidenzia ancora alcune criticità circa la tenuta del campo della formazione siciliana. Fino al momento dell'espulsione di Marcandalli, provocata da uno dei migliori in campo quale Jacopo Segre, la Reggiana aveva messo in seria difficoltà il Palermo che però era riuscito a portarsi in vantaggio nei primi minuti grazie al primo centro rosanero di Fabio Lucioni.