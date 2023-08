Calciomercato Palermo, Corona verso l’Empoli: accordo ad un passo. Le ultime

Quale futuro per Giacomo Corona ? Dopo la trafila da protagonista nel settore giovanile rosanero, il giovane attaccante classe 2004 è diventato riferimento e punta di diamante nella formazione Primavera del club di viale del Fante, rubando ben presto l'occhio ad operatori di mercato e responsabili dello scouting di diverse società nazionali, brillando in campionato e distinguendosi per prestanza fisica e doti tecniche.

Nell'ambito della trattativa che ha portato Jacopo Segre al Palermo dal Torino, trasferimento a titolo definitivo in Sicilia per il centrocampista, la scorsa estate Corona è stato ceduto in prestito annuale alla società granata. Dieci gol ed un assist con la formazione Primavera del Torino, prima di rientrare in Sicilia al termine della stagione. In ritiro con la squadra di Eugenio Corini in Trentino, il ragazzo si è messo ancora una volta in mostra durante l'amichevole contro il Bologna, offrendo un cross perfetto, morbido e con i giri giusti, a Edoardo Soleri, in occasione della rete del 2-2.