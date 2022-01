Calciomercato Palermo, Aziz Toure torna in rosanero: l’ufficialità del club

Aziz Toure sta per rientrare a sorpresa dal prestito al Napoli in questa sessione di calciomercato: il classe 2002 torna a Palermo per mettersi a disposizione della formazione Primavera guidata da Stefano di Benedetto

Come già anticipato in esclusiva nei giorni scorsi dalla redazione di Mediagol.it (LEGGI QUI), il talentuoso centrocampista ivoriano classe 2002, Aziz Toure Kader, torna in rosanero, dopo la breve parentesi al Napoli, in prestito oneroso dal club di Dario Mirri alla formazione Primavera della società partenopea. Nonostante le aspettative ed i buoni propositi, il centrocampista ivoriano, non è riuscito ad impattare in modo significativo con la nuova realtà. Complice una condizione fisica non particolarmente brillante, fortemente condizionata dal suo infortunio al menisco, che non gli ha permesso di presenziare nel ritiro estivo trascorso a San Gregorio Magno, Aziz ha racimolato infatti un totale di 259' minuti con la Primavera del Napoli tra campionato e Coppa. Nella giornata di ieri, il ritorno a Palermo ed al Palermo, dove Toure torna ad essere disponibile per il tecnico della Primavera, Stefano Di Benedetto, in occasione della prossima sfida contro i pari età del Bari nel campionato di Primavera 3. Di seguito la nota del PalermoFC.