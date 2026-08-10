Il Cagliari, tramite una nota pubblicata nel sito ufficiale, ha comunicato l'arrivo dell'ex Palermo Giuseppe Aurelio. Il classe 2000 ha così l'oppurtunità di confrontarsi con i grandi per la prima volta nella sua carriera.

IL COMUNICATO

"Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’acquisizione a titolo definitivo dallo Spezia dei diritti alle prestazioni sportive di Giuseppe Aurelio, che ha firmato un contratto con il Club fino al 30 giugno 2029.

Nato nel 2000 e originario di Bracciano, Aurelio è un esterno mancino dotato di una struttura fisica importante, dinamismo e ottime capacità di spinta. Possiede inoltre un buon tiro dalla distanza e può ricoprire sia il ruolo di terzino sia quello di esterno a tutta fascia.

Cresciuto nel settore giovanile del Sassuolo, ha iniziato la sua carriera professionistica in Serie C con Cesena, Imolese e Gubbio, prima di trasferirsi a titolo definitivo al Pontedera nell’estate del 2022. Dopo un ottimo girone d’andata, impreziosito da quattro gol, nel gennaio 2023 è passato al Palermo. Con i rosanero ha fatto il suo esordio in Serie B, trovando anche la sua prima rete nella categoria contro il Modena il 17 marzo.

Nell’estate del 2024 è approdato allo Spezia in prestito, disputando una stagione da protagonista: 30 presenze, quattro gol e il contributo alla conquista della finale playoff. Le sue prestazioni gli sono valse il trasferimento a titolo definitivo al club ligure nell’estate del 2025.

Nel corso della stagione 2025/26 ha continuato il suo percorso di crescita, collezionando 33 presenze in Serie B, 25 delle quali da titolare, e realizzando sei gol.

Una carriera in costante ascesa per un giocatore che si è affermato nel calcio professionistico attraverso esperienza, continuità e capacità di adattarsi alle diverse interpretazioni del proprio ruolo.

Benvenuto in rossoblù, Giuseppe!"