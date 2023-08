CAGLIARI-PALERMO 2-1, PAGELLE: Lucioni e Vasic top, tassa Soleri. Stulac ok, Mateju…

MATEJU 5 - Cerca di salvarsi con esperienza e mestiere, ma la sua gara è mediocre ed in perenne affanno. Soffre prima il binomio Azzi-Augello dalla sua parte, vede le streghe con Luvumbo. Sfortunato in occasione del tocco di braccio che genera il penalty per i sardi, ma è decisamente poco reattivo, e troppo morbido, nel far crossare Luvumbo nell'azione della rete decisiva nel recupero dei supplementari.