Brunori: “Mi ispiro a Vlahovic. Tornare alla Juventus? Rispondo così. Il Palermo…”

Le dichiarazioni rilasciate dal bomber italo-brasiliano del Palermo, in prestito dalla Juventus, in merito al suo futuro

"A Palermo sono stato benissimo, in campo e fuori. Tutti questi interessi mi inorgogliscono, però non ho ancora avuto il tempo di valutare bene". Parola di Matteo Brunori. Quale futuro per il bomber italo-brasiliano di proprietà della Juventus? Dopo la promozione in Serie B conquistata con la maglia del Palermo ed i ventinove gol messi a segno nel corso di questa ultima stagione, il classe 1994 è volato negli Stati Uniti con la sua Dalila. In attesa di sciogliere le riserve relative al suo futuro. Sono diversi, infatti, i club di Serie B interessati alle prestazioni del numero 9 rosanero. Ma anche Cremonese e Salernitana in Serie A si sarebbero mosse.

"Deciderò con calma insieme alla Juventus e al mio agente Sandro Stemperini, che è stato fondamentale in questi anni. La voglia è quella di sfruttare il momento e cogliere l'occasione, ma intendo ragionarci bene. E' una scelta importante per la mia carriera. Tra i tifosi della Juventus c'è chi tifa per Bunori vice-Vlahovic nella Juve? Piacerebbe anche a me e credo che la prospettiva intrigherebbe quasi tutti gli attaccanti del mondo. Vedremo, adesso voglio godermi Dalila e il nostro viaggio. Quale attaccante studio di più? Vlahovic. E non lo dico perché è della Juventus... Era il mio preferito già alla Fiorentina. Dusan attacca bene la profondità e ha grande fisicità: è il prototipo del bomber moderno. Guardo le sue partite anche per provare a rubargli qualche segreto", le sue parole.

DA CR7 A CHERUBINI -"Mi sono allenato con CR7 una sola volta e mi ha fatto un effetto pazzesco. Era Cristiano Ronaldo il mio idolo? No, Kakà. Sono nato in Brasile? A Rio ho vissuto solo primo anno di vita. Però è bello poter dire di essere italiano e anche un po' brasiliano, soprattutto nel calcio... Sono cresciuto a Foligno e con il club della mia città ho esordito in Serie C, nel 2011-12. Il ds di quel Foligno era Federico Cherubini? Esatto. Devo dire che a Torino ho ritrovato la stessa persona di Foligno, umile e gentile. Cherubini è stato tra i primi a farmi i complimenti assieme a Manna, il ds dell'Under 23", ha concluso Brunori.