Brescia, Cellino vuole convincere Cistana: proposta di rinnovo al difensore

Il Brescia farà un ultimo tentativo per il rinnovo di contratto con Andrea Cistana, difensore centrale classe 1997 in scadenza di contratto nel giugno 2024. Le possibilità di una fumata bianca sono già da tempo improbabili, ma il club lombardo vuole tentare il tutto per tutto per trattenere il giocatore - secondo quanto riportato da Bresciaingol - che è uno dei pilastri della squadra. Nel caso in cui il rinnovo non dovesse arrivare, Cistana potrebbe essere ceduto in questa sessione di mercato. Monza, Palermo e Sampdoria sono le squadre che si sono mostrate più interessate al giocatore. Il Brescia, in ogni caso, prima di prendere una decisione definitiva ascolterà le varie proposte. Probabile che una decisione arrivi solo verso la fine del mese, con il club lombardo che nel frattempo andrà alla ricerca di un sostituto adeguato. Cistana è un giocatore con buone qualità fisiche e tecniche. È un difensore solido e affidabile, che può giocare sia da centrale che da terzino destro. Nelle ultime quattro stagioni ha collezionato 139 presenze, 8 gol e un assist con la maglia del Brescia. È stato uno dei protagonisti della promozione in Serie A del 2019 con Corini. Se dovesse lasciare il Brescia, Cistana sarebbe un colpo importante per qualsiasi squadra di Serie Serie B.