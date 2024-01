Calciomercato Torino, Demba Seck in uscita: Parma e Venezia in pole sull’attaccante

Il Torino è alla ricerca di un attaccante per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione, ma al contempo è anche disposto a cedere qualche giocatore per fare cassa. Uno dei possibili addii è quello di Demba Seck, attaccante che finora ha raccolto 9 presenze in questa Serie A, senza però segnare nemmeno un gol. Seck è un calciatore giovane e promettente, ma non è riuscito a trovare spazio in granata. Può giocare su tutti i lati dell'attacco e ha un buon fisico, ma non ha ancora dimostrato di avere la continuità necessaria per competere in Serie A. Per questo motivo, il Torino è disposto a cederlo in prestito o a titolo definitivo. In particolare, il Parma e il Venezia hanno mostrato interesse per il giocatore. Il Toro aveva anche provato a inserire Seck in alcune trattative in attacco, come quella per Josh Doig, del Verona, oppure di Katseris del Catanzaro. Tuttavia, l'Hellas ha rifiutato la proposta granata perché ritenuto profilo non adatto attualmente. Seck è un giocatore che ha ancora margini di miglioramento, ma ha bisogno di trovare una squadra dove possa avere più spazio e dimostrare il suo valore. Un prestito in Serie B potrebbe essere un'ottima soluzione per lui.