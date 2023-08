Bari-Palermo, Lucioni: “Siamo un gruppo ambizioso, pronto a dare mio contributo”

È tutto pronto per Bari-Palermo, in programma alle ore 20:30 allo Stadio “San Nicola”. Intervenuto ai microfoni di “Sky Sport” poco prima del fischio d’inizio della partita che aprirà la nuova stagione di Serie B 2023/2024, il difensore del Palermo Fabio Lucioni ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Il nostro è un gruppo ambizioso che ha le idee chiare. Ci hanno fatto trovare un centro sportivo all'avanguardia in Italia. È un club che con questa ambizione cerca di prendere giocatori importanti per il proprio obiettivo. Io tra questi? Cerco di dare il mio contributo con impegno, serietà e dedizione come se fosse il primo giorno”.