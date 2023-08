Bari-Palermo, Gazzetta: “Diaw subito contro Brunori, Corini più carico di Mignani”

"L’onere di essere una delle favorite per la vittoria del campionato fa cominciare in salita il campionato del Palermo. L’ambizione di essere protagonisti fin da subito, però, dovrà essere più forte delle difficoltà. Perché nonostante la rivoluzione operata finora al mercato, con l’arrivo di giocatori di grande esperienza come Lucioni, Ceccaroni, Mancuso e Insigne, c’è una squadra ancora da completare. [...] Intanto il Palermo di questa sera avrà ancora in Brunori la sua punta di diamante, coadiuvato da Insigne e Di Mariano. In mezzo conferme per Vasic, il giovane rivelazione del precampionato. In regia torna Stulac dopo una stagione da dimenticare vissuta in infermeria", conclude il noto quotidiano.