Bari, l’orgoglio di Vicari: “Col Palermo bel primo tempo, ripresa da squadra vera…”

Le dichiarazioni del difensore del Bari, Francesco Vicari, dopo il pari conquistato contro il Palermo in nove contro undici per buona parte della ripresa. Punto importante per la compagine guidata da Mignani

Un pari a reti bianche che ha lasciato in dote sensazioni contrastanti. Bari e Palermo si sono divise la posta ma hanno lasciato il manto erboso del San Nicola con stati d'animo ben diversi. Compagine di Corini comprensibilmente rammaricata e delusa, per non essere riuscita a portare a casa l'intera posta in palio nonostante la doppia superiorità numerica sui pugliesi protrattasi per quasi l'intera seconda frazione. Il calcio di rigore fallito da Di Mariano, il gol annullata a Brunori al minuto centouno, dopo official review al Var, per un millimetrico offside del bomber rosanero. Altri episodi decisivi, che acuiscono i rimpianti in casa Palermo. Orgoglio e soddisfazione, invece, a fare da legittimo contraltare sponda Bari. La squadra di Mignani ha giocato un ottimo primo tempo, costruendo diverse palle gol e marcando supremazia territoriale e sul piano del gioco sugli avversari. Stoica la reazione nella ripresa dopo la doppia espulsione, abnegazione, sacrificio e sofferenza dei calciatori pugliesi hanno fatto sì che i biancorossi riuscissero a conquistare un punto oggettivamente insperato, viste contingenze e piega che che aveva preso il match. La consapevolezza di aver compiuto una piccola impresa calcistica traspare anche dalle dichiarazioni di Francesco Vicari, difensore della compagine pugliese, ai microfoni di Radio Bari.