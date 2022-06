Baldini, un destino rosanero: il tecnico compra la casa di Vycpalek che ospitò Zeman

"Questione di destino, se conosciamo Baldini. Come confermano le sue premonizioni sulla vittoria in campionato dei rosa e, in generale, come concetto della sua vita. Altrimenti non si spiegherebbe perché il fato, lo porti sulla scia di due straordinari personaggi della vicenda calcistica palermitana: Vycpalek e Zeman", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "La Repubblica-Palermo".