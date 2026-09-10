Dimitrios Sounas, centrocampista dell'Avellino, ha presentato la sfida contro il Palermo, in programma domenica al Partenio-Lombardi. Il centrocampista dei "Lupi" è intervenuto ai microfoni di Sportchannel News 214, parlando del momento della squadra e dell'importanza del supporto del pubblico.

PERIODO DI FORMA“Stiamo vivendo un bel momento, abbiamo ottenuto due vittorie di fila. Però rimaniamo sempre con i piedi per terra perché, come sappiamo, il campionato di Serie B è difficile e lungo. Stiamo lavorando molto bene, c’è entusiasmo e questo ci aiuta a lavorare ancora meglio durante la settimana”.

GARA CON IL PALERMO“Ci aspetta un’altra battaglia contro il Palermo. La stiamo preparando al massimo per farci trovare pronti per la partita”.

UMILTÀ E CONCENTRAZIONE“Bisogna affrontare questa partita con la massima umiltà e concentrazione, perché il Palermo è una squadra che ha giocatori molto forti per questa categoria”.

L'AIUTO DEL PUBBLICO“Giochiamo in casa e il nostro pubblico ci darà una grossa mano. Vogliamo dare il massimo per loro”.