Martin Palumbo è intervenuto a margine dell'evento a Prata Principato Ultra, parlando del momento dell'Avellino, della prossima sfida contro il Palermo e del possibile arrivo in Irpinia di James Rodriguez. Di seguito le parole riportate da TuttoAvellino.it:

“Siamo una squadra formata da tanti giocatori forti, ma per fortuna la competizione è sana: diamo tutti il massimo ed è molto bello anche in allenamento. Fa molto piacere vedere la fiducia che il tecnico nutre nei miei confronti, io cerco di ripagarla in campo”.

Alle porte c'è la sfida contro il Palermo, una delle compagini maggiormente accreditate alla promozione in Serie A:

“È una squadra forte, dobbiamo preparare la gara al meglio e fare una partita importante. Ma sono sicuro che con la spinta dei tifosi possiamo fare bene”.

La nota conclusiva riguarda poi il possibile arrivo in Irpinia di James Rodriguez:

“Fa un grosso effetto sentire il suo nome accostato al club e, se dovesse venire, sarebbe certamente un punto di riferimento per tutti, un giocatore dal quale prendere spunto. I tifosi sognano? Noi però pensiamo solo alla prossima partita, ad allenarci al massimo e ad avere la testa solo al Palermo”.