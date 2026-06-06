L'Avellino dopo avere quasi formalizzato l'arrivo di Nesta in panchina, si prepara ad affrontare il calciomercato con l'obiettivo di confermare o migliorare quanto fatto la stagione scorsa.

La priorità della società campana, almeno al momento, sarebbe quella di piazzare alcuni calciatori del reparto offensivo per finanziare gli eventuali arrivi che darebbero qualcosa in più. Secondo quanto riportato da Il Mattino, i principali indiziati a salutare l'Avellino sarebbero Roberto Insigne e Cosimo Patierno. I due profili, nonostante siano legati ai lupi con un contratto lungo, non sarebbero stati ritenuti funzionali da Nesta per il suo gioco. Di conseguenza dovrebbero essere messi sul mercato, e, con ogni probabilità, saluteranno l'Avellino.

L'ex Palermo, Roberto Insigne, arrivato tra l'entusiasmo del pubblico campano non ha rispettato le aspettative. Ha disputato ventuno partite, tra cui solo dodici da titolare siglando solo una rete. Uno score minimo che ha convinto l'Avellino a non confermarlo per puntare su altri profili. Ennesima stagione deludente per Insigne che non ha trovato il riscatto dopo le annate non proprio soddisfacenti con la maglia del Palermo.

Cosimo Patierno, invece, ha sofferto il salto della categoria dalla Serie C alla Serie B. Solo una rete su ventitrè sfide giocate per l'attaccante che aveva abituato il pubblico campano con altre prestazioni: trentacinque reti in due stagioni in terza serie.

Dunque l'Avellino dopo l'addio di Ballardini e la decisione di affidarsi a Nesta, si muove anche sul calciomercato. Il primo obiettivo è quello di ricavare la migliore cifra possibile da queste cessioni per finanziare l'arrivo di altri calciatori disposti a sposare il progetto dell'ex tecnico del Perugia.

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