Athletic Palermo, la nuova casa di Santana! Clemente: “Corsino decisivo, Mario è top”

L'edizione odierna de "La Repubblica-Palermo" propone un approfondimento sulla favola calcistica dell'ex Palermo, Fiorentina, Torino e Napoli, tra le altre, Mario Alberto Santana. Giocatore simbolo ed iconico della storia del club rosanero, in cui ha militato e segnato in tutte le categorie in due epoche diverse della gloriosa storia della società di viale del Fante, il fantasista argentino non smette di stupire. Dopo il ritiro dall'attività agonistica un paio di stagioni addietro e l'esperienza formativa da collaboratore tecnico nel Palermo di Baldini che ha conquistato la promozione in Serie B, Santana ha svolto con passione una nuova mansione nel settore giovanile del club targato City Football Group, insegnando e formando la tecnica individuale dei giovani prospetti tesserati nel vivaio rosanero. Ma, a quarant'anni compiuti, il richiamo del rettangolo verde è ancora vivido e preminente per l'eterno ragazzo di Cromodoro, che ha deciso di rimettersi in gioco e tornare a calzare gli scarpini nel campinato di Eccellenza, accettando la proposta dell'Athletic Palermo.