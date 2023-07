Palermo, magia Santana: Mario sfida il tempo con l’Athletic Club, San Lorenzo…

Ecco la sua Eccellenza! Sembra uno scherzo del destino, ma per l'ex attaccante di Napoli e Fiorentina che ha giocato e segnato in Champions League , sarà ancora una volta il rosanero - ormai diventato seconda pelle - il colore dominante della sua nuova avventura. Ma l'incrocio con la fatalità non è terminato qui. San Lorenzo, il quartiere del capoluogo siciliano, sarà la sua prossima destinazione, dove giocherà per l' Athletic Club Palermo . Resuttana San Lorenzo microcosmo di Palermo , il quartiere omonimo della città argentina situata nella provincia di Santa Fe , come nuova calcistica di Mario. L'ultima, forse, combinazione astrale che il calcio ha in programma per Santana . Se si pensa che la vita professionistica di Mario è iniziata nello scorso millennio al San Lorenzo nel Torneo di Clausura del 2001 nella terra di Diego Maradona e Lionel Messi , allora diventa tutto più chiaro e suggestivo.

Da San Lorenzo a San Lorenzo. Mario Alberto Santana dopo due anni nei quali aveva - apparentemente - deciso di ritirarsi dall'attività agonistica, tornerà ad indossare gli scarpini nella stagione 2023-2024, con gli occhi, l'entusiasmo e le forza di un bambino che insegue il suo sogno, correndo in salita su un prato verde o un campo sterrato, basta che ci sia una ed una palla da coccolare, pettinare, calciare forte fino ad infrangere le inesorabili leggi del tempo. Il suo prossimo campionato sarà il girone A di Eccellenza siciliana. Torneo in cui parteciperanno squadre abbastanza note come: Enna (in caso di mancato ripescaggio), Nissa e Pro Favara. Un tris di compagini pronte a candidarsi fermamente al ritorno in Serie D, ma occhio ai prodigi in salsa albiceleste per palati fini della pedata, in grado di incantare ed esaltare fantasia e passione sugli spalti. Il rinominato Athletic Club ha il suo top player e potrebbe sognare in grande dopo la salvezza raggiunta in extremis lo scorso anno. Secondo indiscrezioni raccolte dalla redazione di Mediagol.it la società del presidente Gaetano Conte - costituita da un organigramma dirigenziale prevalentemente tifoso del Palermo - ha pensato e concluso la trattativa con Santana in tempi brevissimi. L'ex giocatore del Genoa si è dimostrato subito entusiasta della proposta e motivato per questa nuova avventura tra i dilettanti dopo due stagioni di stop. L'intenzione dell'italo-argentino è quella di continuare più a lungo possibile quest'avventura e non per un solo anno. Un'idea nata dalla voglia di inserire in seno alla rosa guidata da Vincenzo Giannusa un profilo che aiuti il club palermitano a crescere fuori e dentro il rettangolo verde. La folle idea tradotta in realtà. Santana ancora rosanero, una storia da favola!