Palermo, i rosanero da “Santana”: cena di squadra dopo il successo a Benevento

In un momento complesso per il Palermo di Eugenio Corini, sotto vari punti di vista, la firma prestigiosa di Brunori capitalizza una prestazione accorta, pragmatica ed operaia in quel del Ciro Vigorito di Benevento, nel match valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie B. In seguito ai tre punti raccolti dal club del capoluogo siciliano contro i sanniti di Fabio Cannavaro, la squadra di Corini si è raccolta al ristorante di una leggenda rosanero, oggi facente parte dello staff del mister di Bagnolo Mella, Mario Santana. Di seguito il video della cena di squadra: