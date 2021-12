Atalanta, Gasperini: “Ilicic sta tornando, era vicino al ritiro. Motivato e voglioso”

Le parole del tecnico dei bergamaschi nei confronti dell'ex fantasista rosanero

L' Atalanta di Gian Piero Gasperini sta anche quest'anno disputando un campionato di grande caratura, confermandosi al momento tra le prime quattro squadre d'Italia. I meriti di questa grande realtà vanno sia alla società, che negli ultimi anni ha lavorato alacremente per sviluppare nel migliore dei modi un progetto tecnico di grande prospettiva, sia al tecnico che ha dato un gioco spettacolare, rendendo la società lombarda competitiva anche in campo internazionale.

“Lavorare sulla testa non è facile. Poi ci sono state delle situazioni particolari che sono materia per gli psicologi e gli psichiatri, ad esempio quello che è successo a Ilicic. È bello rivederlo giocare, ci sono stati momenti in cui lui non voleva più giocare. Ha dei momenti molto buoni. Non è mai stato motivato come quest’anno, sta recuperando la condizione migliore, è forse un po’ appesantito dai farmaci, ma adesso è più forte anche mentalmente”.