I convocati di Inzaghi in vista dell'Arezzo.
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Il Palermo ha ufficializzato la lista dei calciatori convocati per la sfida contro l’Arezzo, in programma domani alle 19:00. Tra le assenze spicca quella di Le Douaron, che non sarà della partita, probabilmente per una situazione legata al mercato.
Non sarà disponibile neanche Palumbo, che deve ancora scontare una giornata di squalifica.
I convocati1 Perin3 Augello6 Gomes7 Strefezza8 Segre9 Vavassori10 Ranocchia11 Gyasi12 Nespola13 Bani14 Fortin17 Johnsen20 Pohjanpalo23 Hernani24 Estevez27 Pierozzi29 Peda32 Ceccaroni33 Bozzolan84 Cassandro93 Barba96 Magnani99 Gabrielloni
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