Dove vedere gratuitamente la seconda edizione dell'Anglo-Palermitan Trophy
VIDEO, ecco l’incredibile stadio del Palermo FC per Euro32
Novità per quanto riguarda la programmazione delle prossime amichevoli del Palermo. I rosanero, impegnati in Tourneè in Australia, giocheranno due amichevoli.
DOVE GUARDARE MELBOURNE-PALERMO GRATUITAMENTE
La prima gara, nonchè seconda edizione dell'Anglo-Palermitan Trophy, tra Melbourne e Palermo, verrà giocata venerdì 7 agosto alle 13:00 ore italiane al Sam Kerr Football Centre: la gara sarà visibile gratuitamente - previa registrazione - sul sito ufficiale del Palermo. Lo stesso modo utilizzato per poter guardare le amichevoli in Val Gardena.
La sfida contro la Juventus invece, come già noto, sarà visibile gratuitamente sul sito ufficiale della squadra bianconera, anche in questo caso previa registrazione, o su Sky e Dazn. Appuntamento martedì 11 agosto alle ore 12:00 italiane per assistere al match contro la squadra di Spalletti.
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