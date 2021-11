Anamaria Prodan, l’ex coniglietta: “Mi piacerebbe comprare il Palermo o il Catania”

La 48enne romena, ex coniglietta di Playboy ed ex presidentessa dell'Hermannstadt, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni

"Mi piacerebbe comprare il Palermo e il Catania". Lo ha detto Anamaria Prodan, ex presidentessa dell'Hermannstadt. Intervistata ai microfoni di "TuttoMercatoWeb", la manager originaria di Snagov, in Romania, è tornata a parlare della fine del suo matrimonio con Laurentiu Reghecampf, allenatore dell’Universitatea Craiova, e della sua esperienza all'Hermannstadt. Ma non solo... "È stata una bellissima esperienza. Ho mantenuto il club in Serie A, tutti i giocatori sapevano che venivano in una famiglia e per questo si stava bene. Il mio telefono è sempre acceso per tutti i calciatori, se uno ha bisogno può contattarmi a qualsiasi ora. Ho mollato la presidenza quando ho visto che le cose che non andavano bene sul piano della gestione. A me piace gestire le cose seriamente, quando ho mollato la squadra è retrocessa", le sue parole.

L'ITALIA - "Se penso di comprare un club in Italia? È difficile, oggi devo stare accanto ai miei figli che sono stati abbandonati dal padre e sarebbe pericoloso lasciarli da soli. Oggi il mio ex marito aspetta un altro figlio. Tutto questo non fa bene a loro. Ma quando risolverò questi problemi si, mi piacerebbe comprare un club in Italia anche perché il calcio italiano è straordinario. La mia famiglia è sempre stata in prima pagina sui giornali, almeno finché il mio ex marito non l’ha denigrata. Ma io e i miei figli si, vorremmo un club in Italia. Quale club mi piacerebbe comprare? Il Palermo o il Catania. A Catania ho lavorato molto con Lo Monaco quando ho portato Dica, è una piazza che mi piace. Così come il Palermo", ha svelato l'ex coniglietta di Playboy.

IL MATRIMONIO - "È stata una situazione molto complicata (la storia con Reghecampf è finita per colpa di una ballerina di un night, ndr), ci sono anche i figli di mezzo. I miei figli hanno più di vent’anni, ma è una situazione vergognosa perché siamo famosi in Romania. E questa vergogna l’ha portata alla nostra famiglia il mio ex marito, una situazione intollerabile. Mi stanno chiamando tante persone del mondo del calcio. Ho messo tanto del mio lavoro per fare conoscere il mio ex marito. Non lo conosceva nessuno finché non sono arrivata io. Mi ha tradito con una di ventotto anni che conoscono anche i miei figli perché guardano internet. Non volevo che uscisse la notizia. Un caso eclatante in Italia è stato quello tra Wanda Nara e Icardi? Gli uomini a volte, arrivati a certi livelli non sanno mantenere una famiglia. Pensano sempre ad avere molto più dalla vita. Qui si tratta di fare una vita normale, fatta bene, con tanto sacrificio e lavoro e mantenimento di una famiglia e dell’immagine dei figli", ha concluso la Prodan.