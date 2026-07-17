Il centrocampista dei rosanero esprime il proprio cordoglio per la scomparsa della figlia di Baldini.

- Palermo
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Il centrocampista rosanero Antonio Palumbo, in conferenza stampa, ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa di Valentina, figlia di Silvio Baldini.

Prima di iniziare, vuole rivolgere un pensiero a Silvio Baldini?

«Prima di iniziare ci tenevo a fare, da parte mia e di tutta la squadra, le condoglianze a mister Baldini per la perdita della figlia.»

Palumbo

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