Il mondo del calcio è in lutto per la scomparsa della leggenda del Milan, Franco Baresi. Tra i tanti messaggi di cordoglio, il tecnico del Palermo, Filippo Inzaghi, ha voluto ricordare l'ex capitano rossonero durante un'intervista a DAZN, raccontando un aneddoto risalente ai suoi primi anni da calciatore.

L'aneddoto con Baresi"C'è un bellissimo aneddoto sulle magliette che, se vuoi, te lo racconto. Quando giocavo nel Parma ero un ragazzino e volevo la maglietta di Baresi. Giocavamo contro il Milan e io avevo il numero 16 del Parma. Mi sembra che non fossi neanche entrato in quella partita. Andai da Baresi e gli chiesi la maglia. Lui me la diede, e non era neanche sudata perché probabilmente non ne aveva neanche bisogno. Ma la cosa bella è che mi disse: 'Ma tu non me la dai la tua?'. Io rimasi di stucco."

L'insegnamento ricevuto"Quell'episodio mi è servito nella carriera. Anche a me, negli anni, i giocatori delle squadre magari un po' più piccole venivano a chiedere la maglia e non mi davano la loro. Io gliela chiedevo sempre, perché mi era rimasto impresso il gesto di Baresi."

Che cosa le ha trasmesso quel momento?"Fiducia, ma anche rispetto."