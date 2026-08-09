Secondo quanto riportato da TMW, a Pescara è esploso ufficialmente il caso Antonio Di Nardo. L'allenatore degli abruzzesi ha infatti escluso l'attaccante dalla rosa per l'amichevole contro il Giulianova e gli ha imposto allenamenti separati, simbolo di un rapporto chiaramente compromesso.

Questa è la normale conseguenza della situazione incerta dell'attaccante che è sul mercato da tempo, ma - secondo quanto riportato da Rete8 - nessuna società si sarebbe ancora mossa in maniera decisive. Le società interessate, tra cui il Palermo, non hanno ancora intavolato una trattativa vera e propria con il direttore sportivo del Pescara Pasquale Foggia.

L'addio mancato di Di Nardo, inoltre, ha spinto il Pescara a congelare l'arrivo di Flavio Russo, attaccante classe 2004 del Sassuolo.

Rapporti, dunque, tra Di Nardo e il Pescara che sembrerebbero dunque abbastanza compromessi e ci dovrebbero essere novità in tal senso nelle prossime settimane con il classe 1998 che desiderebbe tornare nella serie cadetta, categoria in cui l'anno scorso mise a segno 14 reti.