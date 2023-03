LE PAGELLE DI PALERMO-MODENA 5-2. Prova di forza dei rosa che travolgono in rimonta una rivale diretta

Il Palermo vince in rimonta contro il Modena in una partita che rinforza la consapevolezza dei rosanero in ottica playoff. Sabato prossimo il big match/scontro diretto in trasferta contro il Parma dell'ex Vazquez deve essere affrontato come una finale.

Se non lo avessimo visto in azione in altre partite, l'avremmo bollato tutti come 'pacco' dopo la prestazione di oggi. Probabilmente non al top della forma, deve ritrovare quell'esplosività delle prime apparizioni per non sembrare un pesce fuor d'acqua.