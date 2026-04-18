LE PAGELLE DI PALERMO-CESENA 2-0. La doppietta di Pohjanpalo regala i tre punti al Palermo

DIFESA—
Di Fabrizio Anselmo
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Di Fabrizio Anselmo
Il Palermo batte di misura il Cesena in una partita ben giocata e dominata da primo all'ultimo minuto e rimane a -4 dal secondo e terzo posto. Si torna in campo il 25 aprile (ore 15:00) per la sfida esterna contro la Reggiana.
GOMIS 6,5
A parte un'uscita approssimativa nei primi minuti, nel resto della partita non sbaglia un intervento e contribuisce in maniera decisiva alla vittoria. Bravo anche in fase di impostazione.
PIEROZZI 6,5
Dà il via all'azione del gol e gioca con intelligenza alternando le due fasi senza strafare. Sfiora anche il gol ma arriva di pochi centimetri in ritardo su un traversone perfetto di Bani.
BANI 7
Solito muro invalicabile, dirige il reparto e concede solo le briciole agli avversari. Positivo anche l'apporto alla manovra in fase offensiva nelle poche puntate in avanti.
CECCARONI 6,5
Sempre pronto a dare una mano in fase di costruzione garantendo ampiezza alla manovra, difende con attenzione e chiude tutte le diagonali con precisione chirurgica.
RUI MODESTO 7
Un assist millimetrico per Pohjanpalo che corona una prestazione tatticamente perfetta, fisicamente dominante e tecnicamente superiore. Ha avuto ragione Inzaghi a vederlo titolare quando tutti lo consideravano una seconda o terza scelta. MAGNANI (dall'80') S.V. sbaglia la marcatura su Piacentini all'87' ma per sua fortuna il pallone colpisce la traversa.
SEGRE 6
Dà equilibrio alla manovra coprendo tutti i buchi lasciati dagli inserimenti dei compagni. VASIC (dall'80') S.V. lotta su tutti i palloni e sfiora l'assist per Pohjanpalo che però angola troppo la conclusione.
RANOCCHIA 7
Dominatore incontrastato del centrocampo, detta i tempi, pressa a tutto campo e trova corridoi invisibili per gli altri. Bravo anche in fase di copertura con movimenti intelligenti a chiudere le traiettorie di passaggio nelle vie centrali.
AUGELLO 6,5
Non spreca un pallone e cerca sempre l'uno contro uno quando riceve il pallone. Per sua sfortuna, i suoi cross raramente però vengono raccolti dai compagni.
PALUMBO 6,5
Si muove a tutto campo dando imprevedibilità alla manovra. Anche se non effettua giocate veramente decisive, contribuisce ad aprire le maglie degli avversari aprendo gli spazi per i compagni. Bravo anche in fase difensiva con continui raddoppi e recuperi preziosi. GIOVANE (dal 74') S.V. dà fisicità alla manovra ma non incide.
LE DOUARON 6,5
Sfiora il gol con un tiro al volo che però finisce addosso al portiere e si muove in tutto il fronte offensivo senza dare punti di riferimento agli avversari. Non incide in maniera decisiva, anche se sul primo gol riesce a fare scivolare il pallone per l'accorrente Pohjanpalo tentando un contrasto col difensore. GYASI (dal 74') S.V. ha poche occasioni per mettersi in mostra, ma il suo ingresso non abbassa il coefficiente tecnico della squadra.
POHJANPALO 8
Serata da centravanti vero. Firma una doppietta che racconta bene il suo repertorio: prima un destro angolato da appena dentro l'area, preciso e pulito, poi un colpo di testa da rapace d’area piccola, dove conta soprattutto il tempismo. Oltre ai gol ha dialogato con qualità con i compagni, facendo salire la squadra e partecipando alla manovra senza mai perdere lucidità. Sempre nel posto giusto al momento giusto, con questa doppietta è salito a quota 23 gol. CORONA (dall'87') S.V. nei pochi minuti in campo ha contribuito a mantenere alto il baricentro e ha sfiorato un eurogol con un colpo di tacco intercettato dal difensore.
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