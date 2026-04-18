LE PAGELLE DI PALERMO-CESENA 2-0. La doppietta di Pohjanpalo regala i tre punti al Palermo

Il Palermo batte di misura il Cesena in una partita ben giocata e dominata da primo all'ultimo minuto e rimane a -4 dal secondo e terzo posto. Si torna in campo il 25 aprile (ore 15:00) per la sfida esterna contro la Reggiana.

Un assist millimetrico per Pohjanpalo che corona una prestazione tatticamente perfetta, fisicamente dominante e tecnicamente superiore. Ha avuto ragione Inzaghi a vederlo titolare quando tutti lo consideravano una seconda o terza scelta. MAGNANI (dall'80') S.V. sbaglia la marcatura su Piacentini all'87' ma per sua fortuna il pallone colpisce la traversa.

Serata da centravanti vero. Firma una doppietta che racconta bene il suo repertorio: prima un destro angolato da appena dentro l'area, preciso e pulito, poi un colpo di testa da rapace d’area piccola, dove conta soprattutto il tempismo. Oltre ai gol ha dialogato con qualità con i compagni, facendo salire la squadra e partecipando alla manovra senza mai perdere lucidità. Sempre nel posto giusto al momento giusto, con questa doppietta è salito a quota 23 gol. CORONA (dall'87') S.V. nei pochi minuti in campo ha contribuito a mantenere alto il baricentro e ha sfiorato un eurogol con un colpo di tacco intercettato dal difensore.