LE PAGELLE DI MODENA-PALERMO 0-2. Solidità e cinismo valgono altri tre pesantissimi punti in trasferta

Sbaglia due volte l'uscita sul marcatore diretto (Magnino al 17' e Zaro al 36') ma viene graziato dalla fortuna. Bene in fase di costruzione dove dà uno sbocco in più alla manovra e taglia spesso sul secondo palo. AURELIO (dal 65') 6 evita di sbilanciarsi in avanti dato che il Palermo non deve inseguire e si dedica a chiudere le traiettorie di passaggio sulla corsia esterna.