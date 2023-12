LE PAGELLE DI COMO-PALERMO 3-3. Una difesa colabrodo vanifica quanto di buono fatto dal resto della squadra

1 di 3

DIFESA

Di Fabrizio Anselmo

Il Palermo pareggia una partita dalle mille emozioni e torna da Como con un punto, tanti rimpianti e la consapevolezza di poter far male a chiunque se riuscisse a giocare ai ritmi del primo tempo. Martedì (ore 18:00) al Barbera il Palermo affronterà una Cremonese in rampa di lancio verso le zone più nobili della classifica.

PIGLIACELLI 6,5

Non può nulla sui due gol su azione che lo colgono in controtempo, sicuro come sempre nel resto della partita. Sul finale salva il Palermo con un tuffo felino sulla sua destra dopo un colpo di testa di Cerri. Nel rigore viene spiazzato da Verdi.

GRAVES 7

Segna la rete del momentaneo 3-2 con un anticipo di testa da attaccante di razza, e gioca una partita intelligente sfruttando la copertura di Insigne sulla destra nelle sortite offensive.

NEDELCEARU 4,5

Probabilmente arrugginito per via degli appena 17 minuti giocati in questa stagione (contro il Venezia), fatica a trovare la posizione e ha una scarsa intesa con i compagni di reparto. Sul vantaggio del Como perde il contatto con Gabrielloni e poi frana rovinosamente tentando in maniera maldestra di impattare la conclusione dell'attaccante comasco.

MARCONI 3

Come l'amico chiamato all'ultimo minuto per sostituire quello forte in difesa, gioca con la voglia di dimostrare di essere all'altezza, ma finisce per confermare di non meritare la maglia da titolare. In difficoltà per tutta la partita, mette la ciliegina sulla torta con un inspiegabile e immotivato pugno su Curto da cui scaturisce il calcio di rigore del pari dopo una chiamata del VAR.

LUND 5,5

Dopo un primo tempo giocato a fasi alterne, Corini lo tira fuori. AURELIO (dal 46') 5 in modalità birillo quando Cutro lo supera prima di mettere al centro la palla del 2-1, oggi non incide.