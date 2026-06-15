L'Hellas Verona è pronto a ripartire da una vecchia conoscenza. Dopo giorni di contatti e valutazioni, il club gialloblù sarebbe ormai a un passo dall'accordo con Marco Baroni, individuato come il profilo ideale per guidare la squadra nel nuovo corso. Secondo quanto riportato da Gianluca Dimarzio, le parti sarebbero vicinissime all'intesa definitiva, con la fumata bianca che potrebbe arrivare nelle prossime ore. Per l'allenatore toscano si tratterebbe di un ritorno particolarmente significativo. Baroni, infatti, ha già lasciato un ricordo positivo nella sua precedente esperienza sulla panchina scaligera, culminata con una salvezza conquistata al termine della stagione 2023/24. Un lavoro apprezzato dalla società e dalla piazza, che ora vedono in lui l'uomo giusto per rilanciare le ambizioni del club dopo la retrocessione. L'accordo sarebbe stato trovato sulla base di un contratto biennale, con un'opzione per una terza stagione legata al raggiungimento della promozione in Serie A. Un segnale importante da parte della società, intenzionata ad affidarsi a un tecnico esperto e conoscitore dell'ambiente per costruire un progetto competitivo e duraturo.

Dopo le esperienze maturate alla guida di Lazio e Torino, Baroni sarebbe pronto a rimettersi in gioco in una piazza che conosce bene. La missione è chiara: riportare immediatamente il Verona nella massima serie e restituire entusiasmo a una tifoseria che vuole lasciarsi alle spalle le delusioni dell'ultima stagione.

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