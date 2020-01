Roma-Juventus, il messaggio di Zaniolo dopo la rottura del crociato: “Tornerò più forte di prima”

Nuova tegola per Paulo Fonseca.

Piove sul bagnato in casa Roma. Dopo il ko rimediato questa sera contro la Juventus, il club capitolino, si è ritrovato a fare i conti anche con l’infortunio di Nicolò Zaniolo. Il fantasista, fermato da Rabiot al limite dell’area dopo una bella azione personale, ha piantato il piede per terra storcendo innaturalmente il ginocchio sinistro. Crollato a terra pochi istanti dopo con le mani al volto, il classe ’99, è stato immediatamente soccorso dallo staff medico della Roma e trasportato a Villa Stuart per sottoporsi agli esami strumentali del caso.

Dura la diagnosi, confermata dalla Roma con un tweet: rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro con associata lesione meniscale che costringerà Zaniolo ad essere sottoposto ad un’operazione nella giornata di domani. Notizia a cui il giocatore ha prontamente reagito con un breve ma intenso messaggio diffuso attraverso il proprio profilo Instagram.

“Vi giuro…tornerò più forte di prima”, ha scritto la stella giallorossa.