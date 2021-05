Playoff Serie C, il Palermo targato Filippi batte l’Avellino: ecco cosa servirà ai rosa per superare il turno

Il Palermo di Filippi ha trovato la quadra.

Palermo-Avellino 1-0: Floriano implacabile dagli undici metri, i rosanero la spuntano in una sfida ad alta tensione

In un match in cui vis agonistica e furore l’hanno fatta da padrone, i rosanero sono riusciti a battere l’Avellino di Piero Braglia grazie ad un calcio di rigore trasformato impeccabilmente da Roberto Floriano. Un successo dalla fondamentale importanza se si considera che i campani – in virtù di un miglior piazzamento in classifica conseguito al termine della regolar season rispetto alla compagine siciliana – passerebbero il turno in caso di ugual risultato nella doppia sfida.

Il gol dell’ex esterno offensivo del Bari ha dato speranza e linfa vitale ad un Palermo a tratti non spettacolare ma concreto ed ordinato in fase difensiva. Pochi i brividi che sono corsi sulla schiena di Alberto Pelagotti che ha – ancora una volta – ben guidato il proprio reparto difensivo con personalità ed autorevolezza.

Nella vittoria dedicata alle vittime della strage di Capaci il Palermo ha continuato a trovare certezze ed autostima. I rosanero di Giacomo Filippi ai playoff di Serie C sono, fino ad ora, riusciti a tenere a zero il tabellino marcatori avversario. Servirà, pertanto, continuare con questa dedizione ed attaccamento per espugnare lo stadio Partenio che – nel corso della storia calcistica più o meno recente – ha sempre riservato insidie alla franchigia siciliana.

COSA SERVIRA’ AL PALERMO PER PASSARE IL TURNO?

Il team del patron Dario Mirri avrà a disposizione due risultati su tre per accedere al secondo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C. Pertanto a Santana e compagni potrebbe bastare pareggiare per risultare vincitori nel doppio conforto. In caso di sconfitta il Palermo dovrà dire addio al sogno promozione.

Attenzione però perché i rosa – nel corso della corrente stagione agonistica – hanno dimostrato di non saper giocare con il solo obiettivo di pareggiare e sarà, dunque, fondamentale affrontare l’ostico impegno di mercoledì con testa e gambe concentrate esclusivamente sulla vittoria per continuare a regalare forti emozioni ai propri sostenitori.

