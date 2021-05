Quelle mani sul collo del capitano del Palermo

Il pollice che affonda sul collo dell’avversario, i propri giocatori che provano ad allontanarlo per far mollare la presa. Un gesto poco chiaro nella diretta tv, ma immortalato dai fotografi e che certamente verrà sanzionato. È successo a Palermo, al termine della gara playoff di andata con l’Avellino vinta dai rosanero nei minuti finali per 1-0, che ha visto come protagonista in negativo l’allenatore degli irpini Piero Braglia. Una partita dura e piena di agonismo, risolta su rigore assegnato in seguito ad un fallo evidente in area. Il nervosismo e la tensione hanno fatto perdere la testa a qualche giocatore e all’allenatore dell’Avellino, proprio quest’ultimo si è reso protagonista di un brutto gesto al termine della gara: oltre a qualche parola di troppo, Braglia ha messo le mani sul collo del capitano del Palermo, Andrea Accardi. Una scena violenta, da campetti di periferia, che stride con la giornata di sport e la celebrazione anche sul campo, durante la partita, del Giudice Giovanni Falcone, ricordato insieme alla moglie e alla scorta nel giorno della memoria, a 29 anni dalla strage di Capaci.