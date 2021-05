Playoff Serie C: Palermo “avanti tutta”, ko Bari. I risultati del primo turno Nazionale

I verdetti del secondo turno dei playoff di Serie C.

Missione compiuta per i rosanero che, trovano la vittoria per 1-0, nel match d’andata del primo turno Nazionale dei playoff di Serie C contro l’Avellino grazie alla rete siglata da Roberto Floriano all’87 su calcio di rigore, conquistato per atterramento in area di rigore avversaria di Jeremie Broh. Palermo che guadagna un successo dunque in gara uno contro la formazione biancoverde e sorti del campionato che saranno quindi definite nel match di ritorno in programma al “Partenio-Lombardi”, mercoledì 26 maggio, calcio d’inizio alle ore 20.45 Il Bari perde 1-0 contro il FeralpiSalò, rimandando al match di ritorno in programma al “San Nicola”, mercoledì pomeriggio, le sorti della compagine biancorossa in gara due dei playoff di Lega Pro. Di seguito i risultati del pomeriggio.

Pro Vercelli-Sudtirol 2-1 (finale)

PALERMO-Avellino 1-0 (finale)

Albinoleffe-Modena 0-1 (finale)

FeralpiSalò-Bari 1-0 (finale)

Matelica-Renate 1-1 (finale)

FASE NAZIONALE

Le squadre che al termine degli incontri di andata e ritorno avranno ottenuto il maggior punteggio avranno accesso al Secondo Turno della Fase Playoff Nazionale. In caso di parità di punteggio, dopo la gara di ritorno, avranno accesso al Secondo Turno della Fase Playoff Nazionale le squadre che avranno conseguito una migliore differenza reti nelle due gare.

In caso di ulteriore parità al termine delle due gare – andata e ritorno – avrà accesso al Secondo Turno della Fase Playoff Nazionale la squadra “testa di serie”.

