Serie C, il cammino per conquistare la promozione in B: il regolamento dei play-off

Secondo Turno Play Off del girone

Nel secondo turno di Play Off del girone, alle 3 squadre vincitrici degli incontri del Primo Turno di ciascun girone, si aggiungeranno le due peggiori squadre classificate al quarto posto e la squadra quinta classificata nel girone in cui è presente la migliore quarta classificata.

a) la migliore classificata affronta, in casa e in gara unica, la peggiore classificata;

b) le altre due si affrontano in gara unica sul campo della migliore classificata;

Le squadre vincenti avranno accesso alla Fase Play Off Nazionale.

In caso di parità al termine dei 90’ regolamentari, avrà accesso alla Fase Play Off Nazionale la squadra meglio classificata al termine della regular season.

FASE PLAY OFF NAZIONALE

Alla Fase Play Off Nazionale partecipano 13 squadre che si confronteranno in un doppio turno.

Al Primo Turno Play Off Nazionale partecipano 10 squadre, così determinate:

a) le 6 squadre che risultano vincenti degli incontri della fase Play Off dei Gironi;

b) le 3 squadre terze classificate di ogni girone al termine della regular season;

c) la migliore squadra quarta classificata.

Il primo turno della Fase Play Off Nazionale si articolerà attraverso 5 incontri in gare di andata e ritorno secondo accoppiamenti tra le 10 squadre qualificate: che prevederanno come “teste di serie” le 5 squadre di seguito indicate:

a) le 3 squadre classificate al terzo posto di ciascun girone nella regular season;

b) la migliore squadra quarta classificata.

c) la squadra che, tra le 6 vincitrici dei Play Off di girone, risulterà meglio classificata.