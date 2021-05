Floriano: “Ecco come affronteremo la gara di ritorno, la mia sull’Avellino. C’è voglia di rivalsa”

Il Palermo batte l’Avellino nel primo turno della fase Nazionale dei playoff di Serie C.

Missione compiuta per i rosanero che, nell’andata del terzo turno dei playoff promozione, conquistano il successo battendo l’Avellino grazie ad un penalty trasformato da Floriano nei minuti finali. Un risultato analizzato al triplice fischio dall’attaccante rosanero, Roberto Floriano, intervenuto nella consueta conferenza stampa post-gara.

“Il ritorno si affronta come all’andata. Sarà una partita tosta, l’Avellino ha dimostrato di essere veramente forte. Partiremo alla pari. Sicuramente sappiamo di avere due risultati su tre ma non siamo una squadra che può giocare per pareggiare. Dobbiamo avere lo stesso atteggiamento di oggi. Avellino? Squadra tosta e molto fisica. Sarà un match ostico in quanto loro saranno molto amareggiati perché hanno perso oggi. Quando c’era mister Boscaglia abbiamo perso da loro, ma la nostra rivalsa deve essere contro tutti perchè non abbiamo fatto un campionato alla nostra altezza”.