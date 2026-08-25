La società rosanero avrebbe mostrato interesse per due attaccanti.
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Con il probabile addio di Matteo Brunori, vicino all'Ascoli, il Palermo avrebbe accellerato la ricerca al vice Pohjanpalo. Carlo Osti avrebbe, dunque, spostato il focus sul reparto offensivo.
Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la società rosanero avrebbe attenzionato i profili di Gabrielloni del Como e di De Luca della Cremonese. Il primo citato, reduce da un campionato con la Juve Stabia in prestito, sarebbe, al momento, il favorito per indossare la maglia rosanero, ma si attendono novità nelle prossime ore.
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