di Vittorio Brunelli

Tre partite, tre vittorie. Da una parte il Palermo, dall’altra il Mantova. Due squadre che hanno iniziato la stagione con il piede giusto e che oggi si ritroveranno una di fronte all’altra con un obiettivo molto semplice: continuare a vincere.

I rosanero arrivano alla sfida dopo aver superato il Lecce al primo turno di Coppa Italia, e Juve Stabia e Arezzo nelle prime due giornate di Serie B. Un percorso netto che ha regalato subito fiducia alla squadra di Filippo Inzaghi, ancora imbattuta nelle prime uscite ufficiali della stagione. L’ultima vittoria, quella di Arezzo, è arrivata al termine di una partita tutt’altro che semplice, decisa soltanto nel finale dal gol di Augello. Dall’altra parte ci sarà però un Mantova che non ha nulla da invidiare al Palermo per quanto riguarda il momento. La squadra di Francesco Modesto ha iniziato il proprio cammino eliminando addirittura la Lazio dalla Coppa Italia, con un 2-0 all’Olimpico. Poi sono arrivate le vittorie in campionato contro Carrarese ed Empoli, per un totale di tre successi consecutivi.

Ed è proprio questo il dato che rende la partita ancora più interessante: nessuna delle due ha ancora perso una gara ufficiale in questa stagione. La Coppa Italia, però, è un’altra storia. Non ci sono classifiche da guardare né possibilità di rimediare la settimana successiva. È una partita secca e al termine dei novanta minuti, in caso di pareggio si andrà ai calci di rigore: una delle due dovrà salutare la competizione. Per Inzaghi sarà anche l’occasione per valutare qualche soluzione diversa. L’inizio di stagione ha già messo alla prova diversi giocatori e il calendario non concede molto tempo per recuperare. Possibile, quindi, che il tecnico rosanero scelga di affidarsi a qualche elemento che finora ha trovato meno spazio, cercando allo stesso tempo di mantenere alta la competitività della squadra.

Il Mantova, invece, arriverà con la tranquillità di chi ha già dimostrato di poter sorprendere. Eliminare la Lazio in casa sua non è un risultato che capita tutti i giorni e le due vittorie successive in campionato hanno confermato che quella dell’Olimpico non è stata una semplice serata fortunata. Per questo il Palermo dovrà prestare attenzione. Il Mantova ha entusiasmo, e soprattutto non sembra avere intenzione di fermarsi proprio adesso. In palio c’è anche qualcosa di interessante per chi riuscirà a superare il turno: agli ottavi di finale ci sarà il Bologna. Un’altra possibilità, dunque, di affrontare una formazione di Serie A e di regalarsi una partita importante nel corso della stagione.

Il Palermo vuole continuare il proprio percorso. Il Mantova vuole prolungare il suo momento migliore. Tre vittorie a testa, nessuna sconfitta e novanta minuti per decidere chi continuerà a correre. Alle 18, la Coppa Italia presenterà il suo conto: una delle due dovrà fermarsi.