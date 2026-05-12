Palermo, sale la febbre per i play-off: già venduti 11 mila biglietti in prelazione

Sale già la temperatura in vista della semifinale dei play-off. Poco importa se manca ancora una settimana, e ancora non si conosce il nome dell'avversaria, il pubblico rosanero ha risposto presente come al solito. A un solo giorno dall' uscita dei biglietti, la cosiddetta Fase 1, cioé la prelazione per gli abbonati, ha registrato un afflusso del 68% rispetto al totale degli abbonati.

Sono quasi 12 mila i tifosi rosanero che hanno usufruito della prelazione per acquistare il loro tagliando, e nei prossimi giorni il numero degli spettatori è destinato a lievitare significativamente e in maniera molto celere. Questa sera la squadra di Inzaghiconoscerà il nome della sua avversaria, e domenica viaggerà in direzione Catanzaro (o Avellino). Nel frattempo, il Barbera comincia a rifarsi l'abito in vista di una delle serate più importanti della storia recente del club.