Sale già la temperatura in vista della semifinale dei play-off. Poco importa se manca ancora una settimana, e ancora non si conosce il nome dell'avversaria, il pubblico rosanero ha risposto presente come al solito. A un solo giorno dall'uscita dei biglietti, la cosiddetta Fase 1, cioé la prelazione per gli abbonati, ha registrato un afflusso del 68% rispetto al totale degli abbonati.
VERSO I PLAY-OFF
Palermo, sale la febbre per i play-off: già venduti 11 mila biglietti in prelazione
il dato degli abbonati che hanno acquistato il biglietto
Sono quasi 12 mila i tifosi rosanero che hanno usufruito della prelazione per acquistare il loro tagliando, e nei prossimi giorni il numero degli spettatori è destinato a lievitare significativamente e in maniera molto celere. Questa sera la squadra di Inzaghiconoscerà il nome della sua avversaria, e domenica viaggerà in direzione Catanzaro (o Avellino). Nel frattempo, il Barbera comincia a rifarsi l'abito in vista di una delle serate più importanti della storia recente del club.
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