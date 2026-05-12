Questa stagione di Serie B si può definire storica in ogni aspetto, dal campo alle tribune. Anche fuori dal campo non è mancata la passione dei tifosi, nonostante le tante limitazioni nel corso del campionato. Secondo i dati raccolti da StadiaPostCards.com, sono oltre 3 milioni i tifosi che hanno seguito la propria squadra durante il campionato. In base ai dati raccolti è stata stilata la classifica di spettatori totali per ogni squadra.
LA CLASSIFICA
Serie B, la classifica degli spettatori totali: Palermo al primo posto
La squadra di Inzaghi al comando della classifica
A guidare questa speciale classifica Palermo e Sampdoria, con quasi un milione di seguaci in totale, testimonianza del blasone e del calore di due piazze che con questa categoria c'entrano ben poco. Nel raggruppamento tante sorprese, a cominciare dalle neopromosse Venezia e Frosinone, rispettivamente al settimo e terzo posto. Delude il Monza, solamente al quindicesimo posto con circa 135 mila tifosi. Chiude la classifica l'Entella.
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