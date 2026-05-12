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LA CLASSIFICA

Serie B, la classifica degli spettatori totali: Palermo al primo posto

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La squadra di Inzaghi al comando della classifica
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Questa stagione di Serie B si può definire storica in ogni aspetto, dal campo alle tribune. Anche fuori dal campo non è mancata la passione dei tifosi, nonostante le tante limitazioni nel corso del campionato. Secondo i dati raccolti da StadiaPostCards.com, sono oltre 3 milioni i tifosi che hanno seguito la propria squadra durante il campionato. In base ai dati raccolti è stata stilata la classifica di spettatori totali per ogni squadra.

A guidare questa speciale classifica Palermo e Sampdoria, con quasi un milione di seguaci in totale, testimonianza del blasone e del calore di due piazze che con questa categoria c'entrano ben poco. Nel raggruppamento tante sorprese, a cominciare dalle neopromosse Venezia e Frosinone, rispettivamente al settimo e terzo posto. Delude il Monza, solamente al quindicesimo posto con circa 135 mila tifosi. Chiude la classifica l'Entella.

LA CLASSIFICA 

  • PALERMO (528.613 spettatori)

  • Sampdoria (457.375 spettatori)

  • Frosinone (220.236 spettatori)

  • Cesena (217.494 spettatori)

  • Modena (204.001 spettatori)

  • Bari (195.090 spettatori)

  • Venezia (185.080 spettatori)

  • Avellino (184.900 spettatori)

  • Reggiana (174.312 spettatori)

  • Spezia (167.649 spettatori)

  • Catanzaro (165.720 spettatori)

  • Pescara (163.983 spettatori)

  • Mantova (153.120 spettatori)

  • Padova (146.366 spettatori)

  • Monza (132.030 spettatori)

  • Empoli (130.090 spettatori)

  • Juve Stabia (75.567 spettatori)

  • Sudtirol (74.481 spettatori)

  • Carrarese (72.803 spettatori)

  • Entella (53.930 spettatori)

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