Serie B, la classifica degli spettatori totali: Palermo al primo posto

Questa stagione di Serie B si può definire storica in ogni aspetto, dal campo alle tribune. Anche fuori dal campo non è mancata la passione dei tifosi, nonostante le tante limitazioni nel corso del campionato. Secondo i dati raccolti da StadiaPostCards.com, sono oltre 3 milioni i tifosi che hanno seguito la propria squadra durante il campionato. In base ai dati raccolti è stata stilata la classifica di spettatori totali per ogni squadra.