L'Avellino accelera sul mercato e concentra le proprie attenzioni sulla porta. La dirigenza biancoverde è infatti alla ricerca di un nuovo estremo difensore da affidare ai pali nella prossima stagione, individuando alcuni profili giovani ma già pronti per assumere un ruolo da protagonista.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, il nome che al momento occupa la prima posizione nella lista degli irpini è quello di Tommaso Martinelli, portiere di proprietà della Fiorentina e considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama italiano nel suo ruolo. Il club campano starebbe valutando con attenzione la fattibilità dell'operazione, nella convinzione che il classe 2006 possa rappresentare una soluzione affidabile e di prospettiva. Non si tratta però dell'unica pista seguita dall'Avellino. Tra i profili monitorati figura anche Sebastiano Desplanches, estremo difensore del Palermo che nell'ultima stagione è stato al Pescara.

A differenza dell'ipotesi Martinelli, per Desplanches gli irpini starebbero valutando una formula più ambiziosa. L'idea sarebbe infatti quella di provare ad acquistare il cartellino del portiere a titolo definitivo, operazione che richiederebbe inevitabilmente un investimento importante e il via libera del club rosanero. Le prossime settimane saranno decisive per definire le strategie dell'Avellino. La società vuole consegnare al tecnico un portiere titolare in grado di garantire affidabilità immediata e margini di crescita, motivo per cui Martinelli e Desplanches restano due profili particolarmente apprezzati.

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